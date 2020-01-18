По игре Mortal Kombat сделают ещё один фильм

Мультфильм выйдет раньше — уже в первой половине 2020 года. Сообщается, что творческим консультантом проекта станет Эд Бун, один из создателей серии Mortal Kombat.

Режиссёром стал Итан Сполдинг, известный по анимационному фильму «Бэтмен: Нападение на Аркхэм».

Судя по списку актёров озвучки, в Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge будут задействованы следующие персонажи: Джонни Кейдж, Соня Блейд, Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Шанг Цунг, Куан Чи, Кано, Рейден, Джакс, Горо, Китана и Сатоши Хасаши и Демон-Мучитель.