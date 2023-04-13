"По заветам" Wildberries: Amazon начал брать плату за возврат товаров

"По заветам" Wildberries: Amazon начал брать плату за возврат товаровК счастью, не для всех
Компания Amazon ввела плату в размере 1 доллара за некоторые возвраты, сделанные через UPS (служба доставки). Ранее покупатели могли бесплатно сдавать туда свои посылки, но теперь Amazon будет взимать плату, если у покупателя есть другой бесплатный пункт возврата на том же расстоянии или ближе.
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Однако покупатели по-прежнему могут посещать другие пункты выдачи, включая Whole Foods, Kohl's и магазины Amazon, и оставлять свои посылки бесплатно. По словам представителя Amazon, компания все еще предлагает клиентам бесплатный возврат товаров, а новая плата будет применяться только к “очень небольшому” числу клиентов.
Ранее Amazon решила запретить продажу карманных мультитулов Flipper Zero, которые ещё называют «тамагочи для хакеров» на своей площадке. Компания считает, что эти устройства могут использоваться для скимминга банковских карт и нарушают правила маркетплейса.