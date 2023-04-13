"По заветам" Wildberries: Amazon начал брать плату за возврат товаров

Однако покупатели по-прежнему могут посещать другие пункты выдачи, включая Whole Foods, Kohl's и магазины Amazon, и оставлять свои посылки бесплатно. По словам представителя Amazon, компания все еще предлагает клиентам бесплатный возврат товаров, а новая плата будет применяться только к “очень небольшому” числу клиентов.

Ранее Amazon решила запретить продажу карманных мультитулов Flipper Zero, которые ещё называют «тамагочи для хакеров» на своей площадке. Компания считает, что эти устройства могут использоваться для скимминга банковских карт и нарушают правила маркетплейса.