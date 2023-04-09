Почему физические упражнения нужно включать в любую программу похудения

Многие люди думают, что если заниматься спортом, то можно похудеть без диеты. Однако исследования показывают, что одного физического напряжения недостаточно для существенной потери веса. Необходимо также сократить потребление калорий.

Однако это не значит, что упражнения бесполезны для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Напротив, они играют важную роль в поддержании здорового веса на длительный срок. Упражнения помогают сохранять мышечную массу и ускорять обмен веществ. Они также способствуют улучшению самочувствия и настроения. В целом, исследования показывают, что для значительной потери веса необходимо заниматься умеренной активностью около 60 минут в день.

Эксперты рекомендуют заниматься разными видами физической активности, включая силовые тренировки и кардионагрузки. Важно выбирать то, что нравится и приносит удовольствие. Также необходимо следить за питанием и сном, так как они тоже влияют на вес и здоровье.