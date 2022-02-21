Почему катание на лыжах станет в будущем эксклюзивным развлечением

Почему катание на лыжах станет в будущем эксклюзивным развлечениемОбъясняют эксперты издания The Conversation
Как отмечает автор, обилие искусственного снега даже на зимних Олимпийских играх 2022 года наводит на размышления о том, что ждёт в будущем зимние виды спорта. Естественно, связано это всё прежде всего с изменением климата. Даже увеличение температуры на планете на несколько градусов приведёт к уменьшению числа снежных дней в году. Повлияет это и на расходы владельцев горнолыжных курортов.
Из-за затрат на искусственный снег (который стоит дорого) цена на посещение курортов и на подъёмники на их территории возрастёт. Поэтому позволить себе покататься на сноуборде или лыжах сможет ещё меньше число людей, чем сейчас. Да и в целом зимние виды спорта могут стать менее разнообразными.
К примеру, курорт Holiday Valley (Элликотвилль, штат Нью-Йорк) за последние 40 лет уже потратил более 13 миллионов долларов на оборудование для создания снега. Помимо этого, необходимо вкладываться в другие вещи, позволяющие этим машинам работать: в воду, электроэнергию, рабочую силу. Хотя такие машины по производству искусственного снега и становятся более совершенными, стоят они всё равно довольно дорого.