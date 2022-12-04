Почему не стоит даже пытаться починить наушники

Почему не стоит даже пытаться починить наушникиОтветил эксперт
Эксперт в области IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов в интервью радио “Sputnik” рассказал о нецелесообразности ремонта беспроводных наушников. Да, лучше просто купить новые, если старые сломаются.
Смирнов в интервью объяснил, что TWS-наушники собираются таким образом, что не предполагается их разборка после выхода с завода. “Официальных методов ремонта таких гаджетов нет, есть только кустарные. Это делают умельцы с помощью специальных инструментов. Это делают умельцы с помощью специальных инструментов, видео с их работой полно на YouTube. То есть беспроводные наушники-вкладыши поддаются ремонту, но крайне сложно”, - говорит IT-эксперт.
Кроме того, ремонт беспроводных наушников-вкладышей становится все более дорогостоящим. Запасные части для такого устройства купить невозможно, подытожил Смирнов.
Ранее в китайской соцсети Weibo Huawei подтвердила, что выпустит на рынок необычное устройство — Huawei Watch Buds, или умные часы со встроенными беспроводными наушниками.