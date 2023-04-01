Почему США не передадут Украине ракеты большой дальности

В интервью Defence One генерал Милли заявил, что решение не предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия является политическим и что он не может гарантировать каких-либо будущих изменений в этом отношении. Вооруженные силы США в настоящее время имеют ограниченный запас ракет дальнего радиуса действия и нуждаются в большем количестве на случай ведения боевых действий, сказал Милли.

Ранее бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал о главных недостатках американских БТР и бронеавтомобилей, которые передают Украине.