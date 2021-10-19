Почему у некоторых людей спортивные тренировки дают результат хуже?

Во всех этих 24 исследованиях участвовали в общей сложности 3012 человек. Авторам удалось определить 13 генов, связанных с тремя показателями физического развития: кардиореспираторной выносливостью, мышечной силой, анаэробной мощностью.

Выяснилось, что на кардиореспираторную выносливость, то есть на способность выдерживать продолжительную физическую нагрузку, влияют гены, регулирующие артериальное давление и кодирующие мышечные белки. Мышечная сила зависит от генетики на 72%. Виноваты гены, кодирующие белки мышц и регулирующие рост и развитие клетки.

А вот успех анаэробных упражнений оказался меньше зависим от генетики — на 10%. Он в основном связан с генами, определяющими функцию митохондрий.

В целом, от 10 до 72% различий в ответе на физические упражнения людей определяется генетикой.