"Почта России" до конца года запустит доставку дронами

По его словам, маршруты запустят в рамках проекта-маяка "Беспилотная аэродоставка грузов". Они будут использоваться “для доставки отправлений в отдаленные и труднодоступные населенные пункты в одном из регионов, где правительством РФ был установлен экспериментальный правовой режим”.

Стоит напомнить, что ранее в России создали систему для предупреждения аварийный ситуаций с участием беспилотников. Система оснащена искусственным интеллектом.