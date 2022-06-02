"Почта России" до конца года запустит доставку дронами

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"Почта России" до конца года запустит доставку дронамиПока что в регионах с экспериментальным правовым режимом
ТАСС со ссылкой на главу департамента управления авиатранспортом "Почты России" Георгия Баутина рассказало, что компания запустит первую авиадоставку грузов с помощью беспилотников уже до конца этого года.
Об этом глава департамента управления авиатранспортом "Почты России" рассказал журналистам вне официальной части конференции ЦИПР-2022.
Первые беспилотные маршруты будут запущены "Почтой России" до конца этого года
Георгий Баутин
Глава департамента управления авиатранспортом "Почты России"
По его словам, маршруты запустят в рамках проекта-маяка "Беспилотная аэродоставка грузов". Они будут использоваться “для доставки отправлений в отдаленные и труднодоступные населенные пункты в одном из регионов, где правительством РФ был установлен экспериментальный правовой режим”.
Стоит напомнить, что ранее в России создали систему для предупреждения аварийный ситуаций с участием беспилотников. Система оснащена искусственным интеллектом.