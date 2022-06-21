«Почта России» запустила службу доставки из магазинов за 60 минут

«Почта России» рассчитывает предоставлять магазинам собственных курьеров и IT-инфраструктуру, а продажами будут продолжать заниматься сами торговые сети. Пока доставку запускают только в Москве, в июле она появится и в Санкт-Петербурге. До конца года планируется запуск в нескольких городах-миллионниках РФ.

Как уточнили в «Почте России», курьеры будут забирать заказ в магазине и доставлять его клиенту день в день или в заданный интервал в определённых географических зонах. К сервису уже подключился «Л’Этуаль». Источники говорят, что служба будет работать также с участниками малого и среднего бизнеса, а ещё с рестораторами.