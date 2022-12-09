Почти миллиард: сколько "Билайн" отсудил у "Связного"

По информации издания, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск оператора связи "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") к сети салонов связи "Связной", по которому вторые должны выплатить 838 млн рублей.

Ранее "Вымпелком" и "Связной" заключили соглашение о продаже услуг оператора связи. В середине этого года "Связной" в одностороннем порядке расторг этот договор, после чего "Вымпелком" потребовал возврата аванса, выплаченного за 2022 год, сообщал “Интерфакс”.

Сеть "Связной" отказалась от комментариев CNews, чего не сделала и пресс-служба "Вымпелкома"

Ранее стало известно, что владельцы “Билайна” продали бизнес российским менеджерам и ушли из России.