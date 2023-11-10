Почти сразу после отмены первого малого ядерного реактора в США нашлась замена

Сенатор-республиканец Сью Резин, движущая сила законопроекта, подчеркивает срочность его принятия, ссылаясь на длительный федеральный процесс получения разрешений, занимающий до восьми лет. Критики указывают на то, что малые модульные реакторы могут оказаться непрактичными еще в течение десятилетия.

Для решения проблем безопасности план предусматривает подготовку отчета о мерах безопасности к январю 2026 г. и возлагает надзор за вновь установленными реакторами на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Иллинойс. Предложение теперь ожидает одобрения со стороны Палаты представителей и губернатора штата Дж.Б. Прицкера.

Напомним, что ранее планы по строительству первой в США малой модульной атомной станции были отменены. Проект Carbon Free Power, поддерживаемый компаниями NuScale Power и Utah Associated Municipal Power Systems, не смог привлечь достаточное количество дополнительных партнеров из коммунальных служб, чтобы продвинуться вперед.