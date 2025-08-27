Почтовые службы по всему миру начали приостанавливать отправку посылок в США

Решение администрации Дональда Трампа направлено на ограничение дешёвого импорта и поддержку отечественного производства, но уже вызывает перебои в работе почтовых сетей и интернет-магазинов.

Ранее ограничения ввели Индия, Таиланд, Южная Корея и Новая Зеландия. Теперь и другие почтовые службы в Азиатско-Тихоокеанском регионе приостанавливают отправку недорогих посылок в США.

Japan Post временно приостанавливает доставку посылок стоимостью более $ 100. Australia Post ограничивает отправки в США и Пуэрто-Рико с 26 августа, а Тайвань Chunghwa Post приостановил доставку небольших пакетов, так как нельзя заранее оплатить пошлину, и партнёрские службы тоже приостановили отправки.