Почтовые службы по всему миру начали приостанавливать отправку посылок в США

Опубликовано 27 августа 2025, 18:351 мин.
Почтовые службы по всему миру начали приостанавливать отправку посылок в СШАВ Азии и Австралии
Япония, Австралия и Тайвань присоединились к растущему числу стран, временно приостанавливающих отправку некоторых посылок в США. Это связано с отменой так называемой «de minimis» — льготы, позволяющей ввозить товары стоимостью до $ 800 без пошлин. По оценкам таможни США, в прошлом году через льготу поступило более 1,36 миллиарда посылок, около 4 миллионов в день. Изменения вступают в силу с конца августа 2025 года.
Решение администрации Дональда Трампа направлено на ограничение дешёвого импорта и поддержку отечественного производства, но уже вызывает перебои в работе почтовых сетей и интернет-магазинов.
Ранее ограничения ввели Индия, Таиланд, Южная Корея и Новая Зеландия. Теперь и другие почтовые службы в Азиатско-Тихоокеанском регионе приостанавливают отправку недорогих посылок в США.
Japan Post временно приостанавливает доставку посылок стоимостью более $ 100. Australia Post ограничивает отправки в США и Пуэрто-Рико с 26 августа, а Тайвань Chunghwa Post приостановил доставку небольших пакетов, так как нельзя заранее оплатить пошлину, и партнёрские службы тоже приостановили отправки.