Поддерживаемый Биллом Гейтсом стартап Convoy закрылся

Компания, среди инвесторов которой числятся миллиардеры Билл Гейтс и Джефф Безос, объявила о закрытии после изучения различных вариантов поддержания бизнеса на плаву. Convoy была основана в 2015 году с целью сокращения порожнего пробега грузовых автомобилей за счет их технологического взаимодействия с грузовыми компаниями.

В служебной записке, направленной сотрудникам, основатель и генеральный директор Convoy Дэн Льюис заявил, что это «последний день в компании» для ее сотрудников. Он отметил, что рассматривались потенциальные кандидаты на приобретение компании, но ни один из вариантов не был реализован в той степени, которая позволила бы поддерживать текущую деятельность компании. В качестве факторов, сдерживающих развитие компании и отпугивающих потенциальных покупателей, Льюис назвал сложные условия, включая «масштабный спад в грузоперевозках» и сокращение рынка капитала.

Концепция Convoy заключалась в повышении эффективности грузоперевозок, снижении стоимости перевозок, увеличении доходов перевозчиков и сокращении выбросов углекислого газа за счет оптимизации движения грузов.