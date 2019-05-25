«Поезд» из спутников Илона Маска засняли на видео с Земли

Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами стартовала с космодрома на мысе Канаверал 24 мая. В результате все 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту высотой 440 км.

Житель Нидерландов, зная характеристики орбиты, вычислил точное место на ночном небе, где можно увидеть вереницу запущенных аппаратов. Мужчина взял камеру Watec WAT-902H3 с объективом Canon FD 50 mm f/ 1.8 и принялся снимать нужный участок неба.

Его расчёты оказались верными, спутники прошли по небу там, где надо, даже на три минуты раньше предсказанного времени. Как говорит мужчина, зрелище было удивительным: он увидел яркий светящийся «поезд».