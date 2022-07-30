Пока Google от навязчивой рекламы отказывается, Apple хочется ее увеличить

Объявления на вкладке "Сегодня" будут отображаться в формате более крупной карточки, который используется для других материалов на этой вкладке, но под названием приложения будет отображаться небольшое синее поле со словом "Реклама". Реклама на страницах отдельных приложений будет отображаться под заголовком "Вам также может понравиться".

Как и в поиске App Store, реклама на страницах приложений будет выделена синим цветом, чтобы отличать ее от других рекомендаций. По данным 9to5Mac, покупатели рекламы не смогут выбрать конкретные приложения для этих объявлений, но объявления будут релевантны приложению, под которым они показываются.

Ранее Google обновила правила своего магазина приложений Play Store. Теперь туда нельзя будет загрузить приложение, в котором всплывает неожиданная реклама, занимающая весь экран.