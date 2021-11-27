Покупатели криптовалют приобретут баскетбольную команду NBA в складчину

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Покупатели криптовалют приобретут баскетбольную команду NBA в складчинуУже на пути к цели
Группа криптовалютных инвесторов решила купить одну из команд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Они уже собрали криптовалюты Ethereum более чем на $4 млн.
Всего в группе криптоинвесторов насчитывается около двух тысяч членов. Организацию назвали «Дом Краузе» в честь бывшего уже покойного владельца «Чикаго Буллс» Джерри Краузе.
Инвесторы намерены заполучить пакет акций команды NBA и получить право влиять на стратегию клуба. Участники продали NFT-токенов на $4 млн. Однако пока и этой суммы мало. Сейчас самым дешёвым клубом является «Мемфис Гриззлис» из штата Теннесси. Он стоит $1,3 млрд.
Утверждается, что намерения участников «Дома Краузе» абсолютно серьёзные. Остаётся только следить за развитием событий.
Источник: Rusbase