Покупатели криптовалют приобретут баскетбольную команду NBA в складчину

Всего в группе криптоинвесторов насчитывается около двух тысяч членов. Организацию назвали «Дом Краузе» в честь бывшего уже покойного владельца «Чикаго Буллс» Джерри Краузе.

Инвесторы намерены заполучить пакет акций команды NBA и получить право влиять на стратегию клуба. Участники продали NFT-токенов на $4 млн. Однако пока и этой суммы мало. Сейчас самым дешёвым клубом является «Мемфис Гриззлис» из штата Теннесси. Он стоит $1,3 млрд.

Утверждается, что намерения участников «Дома Краузе» абсолютно серьёзные. Остаётся только следить за развитием событий.