Польша начала тестировать систему перехвата дронов

Система защиты, разработанная в Польше, в настоящее время проходит испытания в двух аэропортах страны. Самсон подчеркнул важность того, чтобы система работала эффективно, не мешая другим аэронавигационным системам самолетов.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию надежности и безопасности системы. С ростом популярности беспилотников и потенциальных рисков, которые они представляют для авиации, такая технология изучается для повышения безопасности и предотвращения несанкционированной деятельности беспилотников вблизи аэропортов.

Ранее польские власти обнаружили обломки неопознанного военного объекта на северо-западе страны.