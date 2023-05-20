Польша начала тестировать систему перехвата дронов

Польша начала тестировать систему перехвата дроновДля защиты аэропортов
Польские аэропорты начали испытания новой системы, предназначенной для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или дронов, вблизи приземляющихся самолетов, сообщил Петр Самсон, директор Управления гражданской авиации страны.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Система защиты, разработанная в Польше, в настоящее время проходит испытания в двух аэропортах страны. Самсон подчеркнул важность того, чтобы система работала эффективно, не мешая другим аэронавигационным системам самолетов.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию надежности и безопасности системы. С ростом популярности беспилотников и потенциальных рисков, которые они представляют для авиации, такая технология изучается для повышения безопасности и предотвращения несанкционированной деятельности беспилотников вблизи аэропортов.
Ранее польские власти обнаружили обломки неопознанного военного объекта на северо-западе страны.