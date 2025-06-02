Полёты стали рейсовыми: SpaceX вновь запустила 27 спутников Starlink

Ракета Falcon 9 вывела спутники на низкую околоземную орбиту (LEO), а её первая ступень через 8 минут после старта благополучно приземлилась на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане. Это был 25-й полёт данной ступени, что подчёркивает успех SpaceX в повторном использовании ракет – многие уже называют такие полёты “рейсовыми”. Спутники были развёрнуты через час после запуска.

Илон Маск отметил, что доходы от проекта помогают финансировать планы SpaceX по колонизации Марса.