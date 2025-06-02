Полёты стали рейсовыми: SpaceX вновь запустила 27 спутников Starlink

Опубликовано 02 июня 2025, 04:301 мин.
Полёты стали рейсовыми: SpaceX вновь запустила 27 спутников StarlinkС базы в Калифорнии
31 мая SpaceX осуществила очередной успешный запуск ракеты Falcon 9, доставив на орбиту 27 спутников Starlink. Старт состоялся в 13:10 по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии. Это уже 60-й запуск Falcon 9 в этом году, из которых 42 были посвящены расширению сети Starlink — крупнейшей спутниковой группировки в мире.
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Ракета Falcon 9 вывела спутники на низкую околоземную орбиту (LEO), а её первая ступень через 8 минут после старта благополучно приземлилась на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане. Это был 25-й полёт данной ступени, что подчёркивает успех SpaceX в повторном использовании ракет – многие уже называют такие полёты “рейсовыми”. Спутники были развёрнуты через час после запуска.
Илон Маск отметил, что доходы от проекта помогают финансировать планы SpaceX по колонизации Марса.