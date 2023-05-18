Популярная сеть фастфуда Wendy's начнет доставлять еду по туннелям роботами

В системе будут использоваться роботы, перемещающиеся по туннелям для доставки заказов из кухонь Wendy's в специальные «порталы мгновенной доставки», расположенные рядом с парковочными местами. Когда клиент подъезжает, он может подтвердить свой онлайн-заказ через громкоговоритель «портала».

Затем автономный робот будет перемещаться по туннелям и доставлять еду прямо к месту парковки клиента.

Компания планирует протестировать технологию в одном из своих существующих ресторанов в конце этого года. Эта инициатива последовала за предыдущим заявлением Wendy's об использовании чатбота с искусственным интеллектом во время заказа через аналог МакАвто.