Популярная сеть фастфуда Wendy's начнет доставлять еду по туннелям роботами

Популярная сеть фастфуда Wendy's начнет доставлять еду по туннелям роботамиТестирование начнется в конце года
Сеть ресторанов быстрого питания Wendy's в партнерстве с компанией автономной логистики Pipedream намерена запустить роботизированную «подземную систему доставки» еды.
В системе будут использоваться роботы, перемещающиеся по туннелям для доставки заказов из кухонь Wendy's в специальные «порталы мгновенной доставки», расположенные рядом с парковочными местами. Когда клиент подъезжает, он может подтвердить свой онлайн-заказ через громкоговоритель «портала».
Затем автономный робот будет перемещаться по туннелям и доставлять еду прямо к месту парковки клиента.
Компания планирует протестировать технологию в одном из своих существующих ресторанов в конце этого года. Эта инициатива последовала за предыдущим заявлением Wendy's об использовании чатбота с искусственным интеллектом во время заказа через аналог МакАвто.