После испытаний в Сирии у танка «Армата» обнаружили проблемы

Сообщается, что специалисты Уралвагонзавода уже внесли около полутора сотен технологических изменений в конструкцию «Арматы». По информации источников, у Т-14 выявили проблемные решения, касающихся уровня чувствительности системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационного комплекса, силовой установки.

Ранее первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов рассказал, когда планируется поставка Т-14 «Армата» в российскую армию. Этот процесс будет поэтапным. После 2023 года более 40 танков должны быть переданы в войска. Также недавно прошли учения с «Арматой» и новым типом боеприпасов. А ещё ранее машину впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни.