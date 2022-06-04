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"Последний уравнитель": глава Роскосмоса оценил ядерные баллистические ракеты России"Надеюсь, что до их применения дело не дойдет никогда”
Ядерное оружие для России является “последним уравнителем”, об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на VIII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли, сообщает ТАСС.
Рогозин напомнил, что именно Роскосмос отвечает за создание баллистических ракет, которые способны нести ядерные боеголовки.
Надеюсь, что до их применения дело не дойдет никогда, потому что ядерное оружие и ракетные средства его доставки - это последний уравнитель. Но сам факт наличия у нас этих сил является гарантией нашей безопасности
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что если все приготовления пройдут в штатном режиме, то запуск первой за последние 50 лет российской миссии на Луну состоится уже в конце сентября 2022 года.