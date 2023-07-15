Поставки ракет Storm Shadow Украине под угрозой: на складе забастовки

Этот объект отвечает за поставку ракет Storm Shadow и Brimstone в ВСУ, а также за обеспечение вооружением атомных подводных лодок, базирующихся на шотландской базе. По словам неназванного источника газеты, забастовка, если она продлится длительное время, может повлиять на ракеты, предназначенные для Украины или базы Фаслейн в Шотландии.

Акция протеста должна продолжиться 17 июля. Однако представитель Министерства обороны заверил, что для обеспечения бесперебойной работы объекта были приняты экстренные меры.

Storm Shadow, кстати, недавно попала в руки российских военных. Какие у страны могут быть на нее планы рассказал Скотт Риттер, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США.