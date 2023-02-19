Правду об их происхождении мы не узнаем: США отменили поиски сбитых НЛО

Это относится к двум НЛО, сбитым американскими истребителями 10 февраля на Аляске, и 12 февраля у побережья штата Мичиган. Поиски в том числе велись с помощью воздушных снимков, датчиков, инспекций, а также подповерхностным сканированием. Обнаружить обломки так и не удалось.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о формировании межведомственной группы для решения проблемы недавних и будущих неопознанных подобных объектов.

Некоторые критики считают, что всей этой “истерией” с НЛО страна пытается отвести внимание от так называемого “Американского Чернобыля” – недавнего крушения поезда с токсичными веществами в Огайо.