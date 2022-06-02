Правительство США подтвердило "кибероперации" против России

Белый дом заявил в среду, что любая наступательная киберактивность против России не будет нарушением американской политики избегания прямого военного конфликта с Россией из-за проведения спецоперации на Украине.

Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления главы киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который в среду в беседе со Sky News рассказал, что они провели ряд цифровых операций в поддержку Украины.

Ранее в США решили освободить от преследования на федеральном уровне “белых хакеров”. Эксперты считают, что их деятельность важна для поддержания безопасности компьютерных систем.