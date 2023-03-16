Представлены беспилотники, которые сами стыкуются и подзаряжаются

P2 Zip может пролететь 16 км за десять минут, сообщает компания. Быстрая доставка с помощью беспилотника может положить конец "крыльцовым пиратам", сказал представитель компании, имея в виду кражу посылок, оставленных на пороге дома, пока клиента нет дома.

Если оригинальный беспилотник P1 Zip имел конструкцию, похожую на планер, то в P2 используются как подъемные, так и воздушные винты и неподвижное крыло. Это помогает ему точно маневрировать даже в дождливую или ветреную погоду.

P1 Zip также приходилось возвращаться на базу, где сотрудник загружал его свежезаряженным аккумулятором. Новый P2 Zip может автономно пристыковываться к зарядной станции, которая выглядит как уличный фонарь.