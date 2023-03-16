Представлены беспилотники, которые сами стыкуются и подзаряжаются

Представлены беспилотники, которые сами стыкуются и подзаряжаютсяИ способны к более точному маневрированию
Стартап Zipline представил свой беспилотник доставки нового поколения, получивший название P2 Zip. Согласно CNBC, новый беспилотник "способен приземлить посылку на такое маленькое пространство, как стол или порог". Он также способен самостоятельно стыковаться с зарядными станциями.
Фото: Zipline
P2 Zip может пролететь 16 км за десять минут, сообщает компания. Быстрая доставка с помощью беспилотника может положить конец "крыльцовым пиратам", сказал представитель компании, имея в виду кражу посылок, оставленных на пороге дома, пока клиента нет дома.
Если оригинальный беспилотник P1 Zip имел конструкцию, похожую на планер, то в P2 используются как подъемные, так и воздушные винты и неподвижное крыло. Это помогает ему точно маневрировать даже в дождливую или ветреную погоду.
P1 Zip также приходилось возвращаться на базу, где сотрудник загружал его свежезаряженным аккумулятором. Новый P2 Zip может автономно пристыковываться к зарядной станции, которая выглядит как уличный фонарь.