Примерно так будет выглядеть путешествие на Марс

Система Starship состоит из самого космического корабля Starship на вершине ракеты-носителя Super Heavy. SpaceX работает над тем, чтобы оптимизировать предстоящие запуски на Луну и Марс. После выхода за пределы нашей планеты ракета-носитель отделится и вернется на стартовую башню, где ее, в идеале, подхватят кронштейны башни “Мехазилы”. Что касается космического корабля, то он отправится к месту назначения, а затем вернется на Землю.

По словам Маска, в общей сложности ракета-носитель проведет в воздухе шесть минут: две - при подъеме и четыре - при возвращении. В будущем систему можно будет использовать повторно каждые шесть-восемь часов для трех запусков в день.

SpaceX утверждает, что создание полностью многоразовой системы является “ключом к будущему, в котором человечество будет исследовать звезды”.