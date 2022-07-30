Профессиональные спортсмены оказались слишком зависимы от состояния кишечника

Исследователи изучили работоспособность и здоровье кишечника группы хорошо тренированных бегунов, чтобы изучить влияние как высокобелковой, так и высокоуглеводной диеты. Оказалось, что у тех, кто придерживался диеты с высоким содержанием белка, была нарушена стабильность кишечного микробиома. Это также сопровождалось снижением производительности в гонках на время на 23,3%. Те участники, чей кишечный микробиом был более стабильным, показали лучшие результаты во время испытаний.

Напротив, те, кто придерживался диеты с высоким содержанием углеводов, показали улучшение результатов в гонках на время на 6,5%.