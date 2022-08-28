Производители спутниковых телефонов оценили планы SpaceX по созданию Starlink V2

Компании утверждают, что спутники нового поколения Starlink, запуск которых намечен на следующий год, смогут напрямую связываться с телефонами, позволяя вам отправлять СМС, совершать звонки и, возможно, передавать потоковое видео даже там, где поблизости нет вышек сотовой связи. Более того, Маск пообещал, что все это возможно с телефонами, которыми люди пользуются сегодня, без необходимости покупать дополнительное оборудование.

SpaceX и T-Mobile - не единственные компании, которые хотят использовать спутники для прямой связи с сотовыми телефонами. Компания AST SpaceMobile уже несколько лет планирует передавать широкополосный сигнал на телефоны из космоса, а компания Lynk Global уже продемонстрировала, что ее спутниковые "сотовые вышки" можно использовать для отправки текстовых сообщений с обычных телефонов. Легко представить, что эти компании испугаются того, что два гиганта вдруг захотят принять участие в подобной игре - но, как оказалось, это совсем не так. Похоже, они в восторге.

"Нам нравится подтверждение и внимание, которое привлекает эта технология", - сказал генеральный директор Lynk Чарльз Миллер в интервью The Verge. "Сегодня мы получаем всевозможные звонки от операторов связи, которые говорят: "Помогите нам!"".

Миллер особенно подчеркнул важность технологии во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, когда такие явления, как ураганы, лесные пожары, наводнения или землетрясения могут вывести из строя традиционные сотовые сети.

Позиция Миллера очень похожа на позицию Зиверта и Маска, но он не выглядит особенно обеспокоенным тем, что конкурирует в одном пространстве с ними. Отчасти его уверенность объясняется тем, что компания Lynk занимает лидирующие позиции на рынке.

Скотт Вишневски, исполнительный вице-президент и главный стратег компании AST, поддержал аналогичное мнение. "Наш генеральный директор написал в Twitter, что мы рады, что они сосредоточились на этом большом рынке и на этой большой потребности. И было приятно слышать, как люди говорят, что технология существует для них", - сказал он.