Прошедшие выходные стали для SpaceX одними из самых загруженных

Компания провела репетицию обратного отсчета времени запуска Starship: это последнее крупное испытание перед третьим испытательным полетом Starship включало в себя загрузку массивного аппарата топливом и проведение полной симуляции обратного отсчета, остановившейся непосредственно перед зажиганием.

Запустила три ракеты Falcon 9: одна доставила астронавтов NASA на МКС, другая вывела спутник для мониторинга выбросов метана, а третья запустила спутники Starlink для интернет-сети SpaceX.

Наблюдала за существующей капсулой Dragon: жонглируя запусками, инженеры SpaceX также следили за капсулой Dragon, которая в настоящее время пристыкована к Международной космической станции.

Этот подвиг особенно впечатляет, если учесть, что ни один другой поставщик услуг по запуску никогда не работал в таком быстром темпе. Пока что в 2024 году SpaceX осуществляет запуск в среднем каждые три дня.

В этом году SpaceX планирует запустить свою ракету Falcon более 140 раз и провести не менее девяти испытаний Starship.

Хотя кому-то регулярность запусков может показаться утомительной, идея Илона Маска сделать их «рутинными» отражает желаемый сдвиг в сторону космических путешествий. Так, события этих выходных позволяют заглянуть в будущее, где космические путешествия станут более обыденными благодаря амбициозным целям и постоянно расширяющимся возможностям SpaceX, пишет издание.