Против SpaceX подали в суд за вторжение на «нетронутую» территорию

Согласно жалобе, строительные работы SpaceX, такие как вырубка растительности и уплотнение почвы, не только нанесли вред земле, но и «поставили под угрозу репутацию» Cards Against Humanity среди ее сторонников: компания утверждает, что действия SpaceX создают «недостоверную ассоциацию» между двумя брендами, подрывая доверие, которое она установила со своим сообществом.

Cards Against Humanity с юмором заявляет, что «примет Twitter.com» в качестве компенсации.