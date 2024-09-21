Против SpaceX подали в суд за вторжение на «нетронутую» территорию

Опубликовано 21 сентября 2024, 16:351 мин.
Против SpaceX подали в суд за вторжение на «нетронутую» территориюУже полгода вторгается
Компания Cards Against Humanity подала иск на 15 миллионов долларов против SpaceX, обвинив аэрокосмического гиганта в незаконном проникновении и нанесении ущерба своей собственности в округе Камерон, штат Техас. Игровая компания утверждает, что SpaceX использует ее землю без разрешения уже около шести месяцев, что привело к деградации «нетронутой пустующей собственности», которую они приобрели в 2017 году в рамках краудфандинговой кампании, чтобы помешать планам бывшего президента Трампа по строительству пограничной стены.
Согласно жалобе, строительные работы SpaceX, такие как вырубка растительности и уплотнение почвы, не только нанесли вред земле, но и «поставили под угрозу репутацию» Cards Against Humanity среди ее сторонников: компания утверждает, что действия SpaceX создают «недостоверную ассоциацию» между двумя брендами, подрывая доверие, которое она установила со своим сообществом.
Cards Against Humanity с юмором заявляет, что «примет Twitter.com» в качестве компенсации.