Пять новых технологий в автоспорте в 2022 году

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Пять новых технологий в автоспорте в 2022 годуО них пишет издание BBC Science Focus Magazine
В 2022 году появилось несколько интересных технологических тенденций в автоспорте. Подробнее о них - в материале.
Автор статьи перечислил пять главных автомобильных технологий, которые характерны для нового гоночного сезона «Формулы-1».
- Смещение акцента на аэродинамику. В этом году вместо воздушного потока над кузовом автомобиля акцент перейдёт на эффект земли, то есть эффект всасывания, благодаря которому гоночная машина опускается к дороге. Кроме того, у автомобилей появятся изогнутые задние крылья, что позволит участникам уже по-иному влиять на аэродинамику соперников.
- Экологически чистое топливо. Начиная с 2022 года автомобили на «Формуле-1» станут работать на топливе E10. Такое топливо на 10 процентов состоит из этанола, полученного из растений. Подобная смесь биотоплива и бензина, скорее всего, сохранится до 2025 года. В будущем командам чемпионата придётся перейти на другой вариант: возможно, на водородную энергию.
- Команды рассказывают об улучшениях своих автомобилей. Теперь подобные сессии станут обязательными. Участники должны будут объяснить, каким образом они модифицировали свою машину.
- Использование в производстве машин растительных компонентов. С 2021 года по правилам «Формулы 1» при создании компонентов автомобиля можно применять коноплю, лён, бамбук, хлопок.
- Усиление безопасности автомобилей. В 2022 году гоночные машины могут выдерживать на 50 процентов больше воздействия энергии спереди и примерно в два раза больше боковых ударов, чем в 2021 году. Также более безопасным стал топливный бак автомобилей.
Источник: BBC Science Focus Magazine