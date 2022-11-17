Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров

Компания объявила о новом процессоре на саммите Snapdragon Summit, но предоставила мало подробностей о том, что он собой представляет.

Следующее поколение чипов Qualcomm для компьютеров с Windows, вероятно, будет иметь лучшую производительность, чем нынешнее - в кратком пресс-релизе, посвященном новому бренду, утверждается, что он обеспечит "новый уровень производительности".

Ранее Qualcomm представила свой новый топовый процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Именно на нём будут работать лучшие смартфоны 2023 года.