Ради российских дронов-камикадзе оцифровали карту всей Украины

Ради российских дронов-камикадзе оцифровали карту всей УкраиныБудет на чем тренироваться
Компания-разработчик беспилотников ZALA Aero сообщила, что ради обучения операторов отечественных барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" оцифровала карту всей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию
Раньше эти барражирующие боеприпасы были известны по именем "Ланцет".
С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации
Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему США отказались поставлять Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Все дело в поражающей способности российского ПВО.