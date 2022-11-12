Ради российских дронов-камикадзе оцифровали карту всей Украины

С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации