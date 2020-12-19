Ракета Илона Маска отправилась в космос со спутником для разведки США

Пуск ракеты состоялся в 17:00 по московскому времени. Спутник NROL-108 является засекреченным. Неизвестны ни его цели, ни орбита, ни размер. Предполагается только, что вес аппарата достигает семи тонн. «Интерфакс» также пишет, что спутник может быть предназначен для радиоэлектронной разведки.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на площадку космодрома на мысе Канаверал. Ступень используется уже в пятый раз. Также спасательные суда SpaceX должны найти в Атлантике створки головного обтекателя ракеты, которые спустятся туда на парашютах.