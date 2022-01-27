Ракета Илона Маска скоро врежется в Луну

Первоначально ракета-носитель была запущена из Флориды в феврале 2015 года. Но после завершения длительного запуска двигателей и отправки спутника NOAA Deep Space Climate Observatory к точке Лагранжа-1 вторая ступень ракеты продолжила свое путешествие по космосу. Дело в том, что она находилась достаточно высоко, чтобы у нее не хватало топлива для возвращения на землю, но также “не хватало энергии для выхода из гравитации системы Земля-Луна”, объяснил метеоролог Эрик Бергер.

Билл Грей, который пишет программное обеспечение для отслеживания околоземных объектов, астероидов, малых планет и комет, заявил, что разгонный блок Falcon 9, скорее всего, врежется в дальнюю сторону Луны, недалеко от экватора, 4 марта, но увидеть этого скорее всего не получится.

“Это первый такой непреднамеренный случай (падения космического мусора на Луну), о котором мне известно”, - добавил Грей.