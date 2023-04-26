Ракета SpaceX оставила на стартовой площадке большой кратер. Илон Маск сказал, что «только выиграли»

Марка бетона Fondag, считающаяся надежной для тестового запуска ракеты, была использована на основании данных статических испытаний, проведенных командой компании. Но огненный «залп» ракеты в итоге оставил кратер под стартовой площадкой, а отлетевшие куски бетона задели близлежащую инфраструктуру.

Стартовая площадка и все, что под ней находилось, включая заправочный рукав башни обслуживания, были серьезно повреждены.

Несмотря на неудачу, Маск сохраняет оптимизм в отношении потенциала Starship и планирует продолжить разработку, он даже назвал запуск успешным, отметив, что ракета покинула стартовую площадку в нормальном режиме.