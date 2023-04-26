Ракета SpaceX оставила на стартовой площадке большой кратер. Илон Маск сказал, что «только выиграли»Сохраняет оптимизм
Долгожданный запуск ракеты-носителя Starship компании SpaceX завершился неожиданно: ракета была взорвана всего через несколько минут после потери контроля над двигателями. Сила двигателей ракеты оказалась слишком большой для бетонных опор стартовой площадки, что привело к серьезным повреждениям инфраструктуры.
Марка бетона Fondag, считающаяся надежной для тестового запуска ракеты, была использована на основании данных статических испытаний, проведенных командой компании. Но огненный «залп» ракеты в итоге оставил кратер под стартовой площадкой, а отлетевшие куски бетона задели близлежащую инфраструктуру.
Стартовая площадка и все, что под ней находилось, включая заправочный рукав башни обслуживания, были серьезно повреждены.
Несмотря на неудачу, Маск сохраняет оптимизм в отношении потенциала Starship и планирует продолжить разработку, он даже назвал запуск успешным, отметив, что ракета покинула стартовую площадку в нормальном режиме.