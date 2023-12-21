Ракету Vulcan для будущих полетов на Луну впервые собрали

Достижение произошло после успешной укладки обтекателя полезной нагрузки ракеты, в котором находится луноход Astrobotic, готовый отправиться на Луну. Ракета Vulcan, призванная заменить ракеты Atlas V и Delta IV компании ULA, обещает повысить темпы запусков компании, ведь к 2025 году ставится амбициозная цель — производить в среднем два запуска в месяц.

ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, продала уже 70 использований ракет-носителей Vulcan, причем 38 из них Amazon приобрела для своей широкополосной сети Project Kuiper.

В условиях жесткой конкуренции со стороны SpaceX дебют Vulcan с лунным зондом компании Astrobotic выглядит достаточно «солидно», правда, осталось дождаться самого запуска, чтобы делать выводы.