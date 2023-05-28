Раскрыта сумма замороженных Евросоюзом активов россиян

Раскрыта сумма замороженных Евросоюзом активов россиянДесятки миллиардов евро
Европейский Союз (ЕС) к настоящему времени заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 миллиарда евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.
Под санкции попали 1 473 российских бизнесмена и 205 компаний. С декабря 2022 года сумма замороженных активов увеличилась на 5,2 миллиарда рублей.
Однако, несмотря на эту существенную меру, по-прежнему существуют законные препятствия с использованием этих замороженных средств для восстановления Украины, пишет немецкая газета. В статье подчеркивается, что для прямого перенаправления замороженных средств на восстановление Украины потребуются законодательные изменения.
Ранее российский военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, какие отечественные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) способны сбить ракеты Taurus дальностью до 500 км, которые Украина потребовала у Германии.