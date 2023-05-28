Наука и технологии
15:27, 28 мая 2023
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Раскрыта сумма замороженных Евросоюзом активов россиян

Десятки миллиардов евро

Европейский Союз (ЕС) к настоящему времени заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 миллиарда евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Под санкции попали 1 473 российских бизнесмена и 205 компаний. С декабря 2022 года сумма замороженных активов увеличилась на 5,2 миллиарда рублей.

Однако, несмотря на эту существенную меру, по-прежнему существуют законные препятствия с использованием этих замороженных средств для восстановления Украины, пишет немецкая газета. В статье подчеркивается, что для прямого перенаправления замороженных средств на восстановление Украины потребуются законодательные изменения.

Ранее российский военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, какие отечественные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) способны сбить ракеты Taurus дальностью до 500 км, которые Украина потребовала у Германии.

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