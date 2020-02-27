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Раскрыты подробности военных учений США с помощью интернета Илона Маска
Военные попробуют сбивать дроны и ракеты
Уже давно известно, что первыми испытателями спутникового интернета Starlink компании SpaceX стали американские военные. Теперь СМИ раскрыли некоторые подробности военных учений США с помощью интернета Илона Маска (Elon Musk).
Как пишет «Популярная механика», ссылаясь на The Drive, испытывать интернет SpaceX будут Военно-воздушные силы (ВВС) США. Как именно будут использоваться спутники, пока неясно. По словам представителя ВВС, в ходе учений спутниковая связь должна будет помочь сбить дрон и крылатую ракету. Цель испытаний — отработать взаимодействие различных родов войск.
Кроме того, СМИ сообщают, что ранее в феврале уже проводились испытания оборудования связи и сети Starlink на летающей артиллерийской батарее AC-130. Однако они закончились неудачей.
Новые испытания пройдут в апреле.