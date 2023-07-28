Раскрыты сроки поставок танков Abrams на Украину

В августе правительство США намерено отправить часть техники на модернизацию в Германию. После этого первая партия танков будет передана украинской армии.

Тем временем в России оценили новые системы защиты для танков Т-72Б3М. Военный эксперт Виктор Мураховский отметил новшества в бронезащите танка. Модернизированные танки Т-72Б3М будут оснащаться привычными модулями динамической защиты «Реликт» на корме. Концепция защиты только лобовой брони была признана устаревшей и неэффективной в условиях спецоперации. Дело в том, что мало прикрывать лоб, необходима защита бортовых и кормовых проекций.