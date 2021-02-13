Расплачиваться биткоинами теперь можно прямо с iPhone

Об этом говорится на официальном сайте сервиса. ”Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone”, — сообщили представители компании.

Ожидается, что уже в марте текущего года в Google Play и Samsung Pay тоже добавят возможность пользоваться картами BitPay.

Нескольким ранее стало известно, что компания Twitter задумалась над возможностью выплаты зарплат сотрудникам в биткоинах. Кроме того, возможно, компания Илона Маска Tesla начнет принимать оплату за товары в криптовалюте.