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Расплачиваться биткоинами теперь можно прямо с iPhone
В марте этого года такой возможность смогут обзавестить и владельцы Android-смартфонов
У владельцев iPhone появился новый способ оплаты. Так, в Apple Pay теперь есть возможность добавлять карты сервиса BitPay, благодаря чему со смартфона можно расплачиваться биткоинами без необходимости конвертировать их в другую валюту.
Об этом говорится на официальном сайте сервиса. ”Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone”, — сообщили представители компании.
Ожидается, что уже в марте текущего года в Google Play и Samsung Pay тоже добавят возможность пользоваться картами BitPay.
Нескольким ранее стало известно, что компания Twitter задумалась над возможностью выплаты зарплат сотрудникам в биткоинах. Кроме того, возможно, компания Илона Маска Tesla начнет принимать оплату за товары в криптовалюте.