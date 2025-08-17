Расследование: SpaceX Маска десятилетиями избегала уплаты федеральных налогов

Внутренние документы SpaceX показывают, что компания использовала так называемые переносимые налоговые убытки (NOL), которые позволяют списывать прошлые потери с будущих доходов. К концу 2021 года SpaceX накопила около 5,4 млрд долларов налоговых убытков, что позволило избегать налогов на такую же сумму будущих доходов. Трамп в 2017 году убрал срок их действия, что дает SpaceX возможность использовать почти 3 млрд долларов убытков без ограничения времени.

При этом SpaceX активно получает федеральное финансирование. По данным Washington Post, за последние 20 лет Маск и его компании получили как минимум 38 млрд долларов в виде контрактов, займов, субсидий и налоговых льгот. Еще 52 контракта с семью государственными агентствами могут принести до 11,8 млрд долларов в ближайшие годы. В 2020 году почти 84% дохода SpaceX приходилось на федеральные контракты, а в 2021-м — 76%.

Эксперты считают, что избегание налогов на более чем 5 млрд долларов для компании с такой зависимостью от правительства — явление весьма «заметное». SpaceX платит налоги иностранным и штатным властям, но, судя по документам, почти не платит федеральные налоги США.