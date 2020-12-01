Наука и технологии
Сегодня 20:56
Разрушена огромная астрономическая обсерватория
С её помощью ранее сделали множество открытий
Недавно СМИ писали, что радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико решили снести. Всё потому, что конструкция пришла в аварийное состояние. Эксперты пришли к выводу, что при попытке её отремонтировать есть риск обрушения. Сегодня Аресибо всё-таки разрушился.
Сообщается, что огромный облучатель рухнул на главное зеркало. Колонны, которые поддерживали платформу с облучателями просто обломались сверху. СМИ пишут, что неконтролируемое разрушение произошло примерно в 8 часов утра по местному времени. К счастью, люди при этом не пострадали.
Аресибо был важным инструментом для науки, а также входил в число крупнейших в мире. Диаметр зеркала рефлектора составлял 304,8 метра. Обсерватория работала 57 лет. За это время с её помощью подтвердили существование нейтронных звезд, нашли первый миллисекундный пульсар, а ещё искали сигналы от внеземного разума.