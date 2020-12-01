Разрушена огромная астрономическая обсерватория

Сообщается, что огромный облучатель рухнул на главное зеркало. Колонны, которые поддерживали платформу с облучателями просто обломались сверху. СМИ пишут, что неконтролируемое разрушение произошло примерно в 8 часов утра по местному времени. К счастью, люди при этом не пострадали.

Аресибо был важным инструментом для науки, а также входил в число крупнейших в мире. Диаметр зеркала рефлектора составлял 304,8 метра. Обсерватория работала 57 лет. За это время с её помощью подтвердили существование нейтронных звезд, нашли первый миллисекундный пульсар, а ещё искали сигналы от внеземного разума.