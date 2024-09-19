Регулятор США захотел оштрафовать SpaceX за нарушения при запуске

Первое нарушение произошло во время миссии PSN Satria с космодрома на мысе Канаверал, когда SpaceX внесла «несанкционированные изменения» в планы запуска, несмотря на отказ FAA одобрить эти модификации. Второе нарушение было связано с миссией EchoStar XXIV/Jupiter в Космическом центре Кеннеди, где SpaceX использовала недавно возведенную постройку без разрешения FAA.

FAA наложило два штрафа по 175 000 долларов за нарушение 18 июня и 293 009 долларов за нарушение 28 июля. У SpaceX есть 30 дней, чтобы оспорить эти штрафы.

В ответ на это генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил на сайте X (бывший Twitter), что компания планирует подать в суд на FAA, обвинив агентство в чрезмерном регулировании.