Регулятор США захотел оштрафовать SpaceX за нарушения при запуске

Опубликовано 19 сентября 2024, 09:451 мин.
Регулятор США захотел оштрафовать SpaceX за нарушения при запускеНа сумму более 630 тысяч долларов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило наложить на компанию SpaceX штрафы на общую сумму $ 633 009 за предполагаемые нарушения правил безопасности во время двух космических запусков в 2023 году. Обвинения связаны с несоблюдением компанией SpaceX лицензионных требований при проведении запусков, которые состоялись 18 июня и 28 июля.
Первое нарушение произошло во время миссии PSN Satria с космодрома на мысе Канаверал, когда SpaceX внесла «несанкционированные изменения» в планы запуска, несмотря на отказ FAA одобрить эти модификации. Второе нарушение было связано с миссией EchoStar XXIV/Jupiter в Космическом центре Кеннеди, где SpaceX использовала недавно возведенную постройку без разрешения FAA.
FAA наложило два штрафа по 175 000 долларов за нарушение 18 июня и 293 009 долларов за нарушение 28 июля. У SpaceX есть 30 дней, чтобы оспорить эти штрафы.
В ответ на это генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил на сайте X (бывший Twitter), что компания планирует подать в суд на FAA, обвинив агентство в чрезмерном регулировании.