Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 09:45
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Регулятор США захотел оштрафовать SpaceX за нарушения при запуске

На сумму более 630 тысяч долларов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило наложить на компанию SpaceX штрафы на общую сумму $ 633 009 за предполагаемые нарушения правил безопасности во время двух космических запусков в 2023 году. Обвинения связаны с несоблюдением компанией SpaceX лицензионных требований при проведении запусков, которые состоялись 18 июня и 28 июля.
Регулятор США захотел оштрафовать SpaceX за нарушения при запуске
© Ferra

Первое нарушение произошло во время миссии PSN Satria с космодрома на мысе Канаверал, когда SpaceX внесла «несанкционированные изменения» в планы запуска, несмотря на отказ FAA одобрить эти модификации. Второе нарушение было связано с миссией EchoStar XXIV/Jupiter в Космическом центре Кеннеди, где SpaceX использовала недавно возведенную постройку без разрешения FAA.

FAA наложило два штрафа по 175 000 долларов за нарушение 18 июня и 293 009 долларов за нарушение 28 июля. У SpaceX есть 30 дней, чтобы оспорить эти штрафы.

В ответ на это генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил на сайте X (бывший Twitter), что компания планирует подать в суд на FAA, обвинив агентство в чрезмерном регулировании.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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