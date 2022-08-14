Ректор "Сколтеха" назвал "глупым" развитие 6G в России в обход 5G

Ранее “Коммерсантъ” со ссылкой на источники сообщал, что Сколтех и НИИ Радио могут до 2025 года получить более 30 млрд руб из бюджета на исследования в области 6G. В этой статье также утверждалось, что в России решили создать формат 6G, минуя стадию 5G.

Однако по словам Кулешова, непосредственно Сколтех не запрашивал эти 30 млрд руб. Но признал, что институт делает “некоторые вещи в области фотоники, архитектурного решения, алгоритмов и кодирования, без которых совершенно точно 6G будет невозможен”, а на данный перед ним стоят “исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G”.