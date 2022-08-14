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Ректор "Сколтеха" назвал "глупым" развитие 6G в России в обход 5G

И прокомментировал информацию о возможном финансировании этой разработки
На фоне новостей о том, что в России разработают технологию 6G-связи, минуя стадию 5G, ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов назвал эту идею “глупой”, потому что развитие мобильной связи шестого поколения невозможно без появления сетей 5G. Об этом сообщает РБК.
Ректор "Сколтеха" назвал "глупым" развитие 6G в России в обход 5G

Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта

Александр Кулешов
Ректор Сколтех

Ранее “Коммерсантъ” со ссылкой на источники сообщал, что Сколтех и НИИ Радио могут до 2025 года получить более 30 млрд руб из бюджета на исследования в области 6G. В этой статье также утверждалось, что в России решили создать формат 6G, минуя стадию 5G.

Однако по словам Кулешова, непосредственно Сколтех не запрашивал эти 30 млрд руб. Но признал, что институт делает “некоторые вещи в области фотоники, архитектурного решения, алгоритмов и кодирования, без которых совершенно точно 6G будет невозможен”, а на данный перед ним стоят “исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G”.

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