Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2024, 14:56
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Решение NASA использовать SpaceX в очередной раз указало на проблемы Boeing

Всё становится хуже
Недавнее решение NASA о возвращении астронавтов на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon вместо корабля Starliner компании Boeing подчеркивает серьезные проблемы, стоящие перед аэрокосмическим гигантом, пишет Ars Technica.
Решение NASA использовать SpaceX в очередной раз указало на проблемы Boeing
© Ferra

Несмотря на то, что было потрачено 4,2 миллиарда долларов на разработку и эксплуатацию космического корабля Starliner, испытательный полет экипажа, который стартовал 5 июня с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямсом, столкнулся с проблемами, которые поставили под угрозу его безопасность. У космического корабля перегрелись двигатели. Поэтому NASA предпочло, чтобы астронавты завершили свою миссию на корабле SpaceX Crew Dragon, продлив их пребывание на МКС на восемь месяцев.

Эта неудача не только задерживает выполнение компанией Boeing своих контрактных обязательств, но и ставит под вопрос ее будущее в программе коммерческих экипажей.

Boeing сталкивается с растущими затратами и техническими препятствиями, пытаясь решить эти проблемы и восстановить доверие к Starliner. А вот SpaceX демонстрирует постоянную надежность, поэтому будущее роли Starliner в стратегии NASA по перевозке экипажей остается «неопределенным», пишут аналитики.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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