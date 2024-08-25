Решение NASA использовать SpaceX в очередной раз указало на проблемы Boeing

Несмотря на то, что было потрачено 4,2 миллиарда долларов на разработку и эксплуатацию космического корабля Starliner, испытательный полет экипажа, который стартовал 5 июня с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямсом, столкнулся с проблемами, которые поставили под угрозу его безопасность. У космического корабля перегрелись двигатели. Поэтому NASA предпочло, чтобы астронавты завершили свою миссию на корабле SpaceX Crew Dragon, продлив их пребывание на МКС на восемь месяцев.

Эта неудача не только задерживает выполнение компанией Boeing своих контрактных обязательств, но и ставит под вопрос ее будущее в программе коммерческих экипажей.

Boeing сталкивается с растущими затратами и техническими препятствиями, пытаясь решить эти проблемы и восстановить доверие к Starliner. А вот SpaceX демонстрирует постоянную надежность, поэтому будущее роли Starliner в стратегии NASA по перевозке экипажей остается «неопределенным», пишут аналитики.