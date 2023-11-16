«Революция» SpaceX продолжается: регулятор США дал добро на запуск Starship

SpaceX провела доработку ракеты, изучив результаты апрельского испытательного полета, и внесла изменения, обеспечивающие более плавный запуск.

По мнению FAA, компания выполнила все требования по безопасности, охране окружающей среды, политике и финансовой ответственности. В условиях обострения космической гонки этот полет Starship является важнейшим шагом для компании SpaceX и создает основу для новой эры в освоении космоса.