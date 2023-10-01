Роботов-курьеров начали использовать для раскрытия преступлений

Этот инцидент проливает свет на возможности непрерывного наблюдения роботами-доставщиками, поскольку они часто фиксируют окружающую обстановку. Из электронных писем, полученных в результате запроса открытых документов, следует, что компания Serve Robotics выразила желание более тесно сотрудничать с полицией Лос-Анджелеса, которая с пониманием отнеслась к этой идее.

В данном случае речь шла о попытке кражи робота Serve Robotics. Компания с радостью поделилась с полицией видеозаписями робота.

Хотя компания Serve Robotics подчеркивает свою приверженность принципам конфиденциальности и заявляет, что регулярно удаляет записи с камер, если не требуется обратное, данный инцидент поднимает вопросы о наблюдении и использовании данных такими компаниями. Эксперты в области конфиденциальности предупреждают, что по мере распространения автономных транспортных средств и роботов вопросы, связанные с наблюдением и обменом данными с правоохранительными органами, должны решаться прозрачно.