Роботы и криптовалюта: как началась зимняя Олимпиада в Пекине

Из-за пандемии коронавирусной инфекции на Олимпиаде сократили число работников в кафе, ресторанах, столовых и медиацентрах. Часть сотрудников в олимпийских деревнях и на спортивных объектах заменили роботами. Например, в медиацентре для журналистов установили робота-бармена, который смешивает и подаёт коктейли за 90 секунд. Роботы есть и в ресторане для спортсменов. Им помогают несколько сотрудников — могут подстраховать при «ошибках системы».

Помимо этого, роботы обрабатывают номера и коридоры гостиниц и собирают мусор. Ещё специальные устройства улицах ищут в воздухе частицы коронавируса. За здоровьем спортсменов следят умные кровати. Они могут мониторить дыхание и частоту сердечных сокращений.

Что касается криптовалюты, то специально для Олимпиады используют e-CNY. Спортсмены могут оплачивать товары внутри олимпийских деревень через WeChat или с помощью специальных браслетов этой криптовалютой.