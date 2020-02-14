Роботы Яндекса начали доставлять товары сотрудникам компании

Роботы Яндекса начали доставлять товары сотрудниками компании. Тестирование приурочили ко Дню святого Валентина. Перед отравлением заказа компания связывается с клиентом и уточняет готовность получить его с помощью «Яндекс.Ровера». Покупатель затем указывает адрес доставки и номер подъезда. Когда робот-курьер доберётся до точки, клиент должен будет спуститься и забрать посылку из грузового отсека.

Сообщается, что это первое тестирование «Яндекс.Ровера» с работающим бизнесом. В будущем Яндекс планирует использовать робота для доставки еды из «Яндекс.Лавки».

Компания начала тестировать робота в ноябре 2019 года.

UDP: Яндекс сообщил, что тестирование проводится только на территории кампуса компании.